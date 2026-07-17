Precio del dólar en Venezuela para HOY 17 de julio 2026: Divisa cerró semana con aumentó en su valor

De fondo: Imagen ampliada del billete de 100 dólares, en el que aparece Benjamin Franklin. A la derecha hay una imagen translúcida de códigos cibernéticos, haciendo alusión a estadísticas económicas. Arriba a la derecha está la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este viernes 17 de julio de 2026, en donde se reporta una aceleración en la subida de precios debido al contexto interno actual.

El valor del dólar en el país se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY 17 de Julio:

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los $732,47 bolívares venezolanos (VES) para este viernes 17 de julio de 2026 , lo que significa un mínimo aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($727,45 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 838,06 bolívares (VES).

838,06 bolívares (VES). Yuan chino: 108,15 bolívares (VES).

108,15 bolívares (VES). Lira turca: 15,56 bolívares (VES).

15,56 bolívares (VES). Rublo ruso: 9,37 bolívares (VES).

Así están las casas de cambio en Venezuela:

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 744,4231 para compra - 728,4876 para venta

744,4231 para compra - 728,4876 para venta Banesco: 733,5610 para compra - 727,4604 para venta

733,5610 para compra - 727,4604 para venta Banco Mercantil: 791,5567 para compra - 727,5011 para venta

791,5567 para compra - 727,5011 para venta BanCaribe: 789,4334 para compra - 793,9494 para venta

789,4334 para compra - 793,9494 para venta Banco Nacional de Crédito BNC: 728,7145 para compra - 732,9734 para venta

728,7145 para compra - 732,9734 para venta Otras Instituciones: 748,3228 para compra - 749,1679 para venta

¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Reunión entre Banco Central de Venezuela y Ejecutivo Nacional:

El Banco Central de Venezuela (BCV) sostuvo una reunión de trabajo técnico con autoridades del Gabinete Económico del Ejecutivo Nacional, como la Vicepresidencia Sectorial de Economía, Sudeban y el Viceministerio de de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores; así como altos representantes de la banca pública y privada, en aras de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la actual etapa de normalización de la economía venezolana.

El encuentro, celebrado en la sede del ente emisor, centró su agenda en dos ejes fundamentales: la estabilización del tipo de cambio y el control de las presiones inflacionarias, al tiempo de consolidar el crecimiento económico.

En este proceso, la coordinación técnica con el sector bancario resulta estratégica para monitorear los niveles de liquidez, optimizar el funcionamiento de las mesas cambiarias y maximizar el aprovechamiento de las divisas generadas en la economía.

El Banco Central de Venezuela ratificó su disposición a seguir trabajando en estrecha coordinación con todos los actores económicos para materializar la normalización de la economía venezolana, un proceso que, tal como se ha reiterado, debe redundar en el bienestar de toda la población.

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