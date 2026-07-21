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21 jul 2026 Actualizado 22:27

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Ante emergencia en Tame, Bogotá pone a disposición su planta portátil de tratamiento de agua

La planta junto con sus operarios estarán durante un mes en el municipio.

Trabajos en planta de agua de Rionegro- foto alcaldía

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La Alcaldía y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá pusieron a disposición del municipio de Tame en el departamento de Arauca su planta portátil de tratamiento de agua potable con el fin mitigar la situación que dejó a más de 40 mil personas sin servicio de agua, luego que una avalancha destruyera parte de la infraestructura de captación sobre el río Tame.

“Desde el Acueducto de Bogotá estaremos siempre dispuestos a colaborar, dentro de nuestras posibilidades, en estas situaciones que ponen en riesgo el abastecimiento para miles de colombianos”, dijo la gerente general Natasha Avendaño.

La planta portátil fue trasladada desde el sábado 18 de junio y puede tratar hasta 10 litros de agua por segundo para abastecer 4.500 personas cada día, lo que equivale a una población cercana a barrios de Bogotá como La Soledad, Los Laches o Pablo VI.

Dos operarios del Acueducto de Bogotá estarán manejando la planta portátil durante el mes que fue solicitado el acompañamiento por parte de la administración local del municipio de Tame.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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