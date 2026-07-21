Bogotá tendrá la primera comunidad energética: beneficiará a más de 2 mil familias

Este martes 21 de julio, Caracol Radio, junto con los voceros del Distrito, recorrió las obras de la primera comunidad energética en Bogotá que estará ubicada en el CEFE Tunal y en el CEFE San Cristóbal, en el sur de la ciudad.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Hábitat en alianza estratégica con Enlaza-Grupo Energía Bogotá (GEB) y el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) y es financiada a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

La obra, que registra un 50% de ejecución, le apuesta a una transición energética limpia y a beneficiar a más de 2 mil familias. Se espera que el proyecto entre en operación en octubre de 2026.

¿Quiénes son los beneficiarios?

El Distrito hizo una convocatoria en la que participaron familias de estratos 1 y 2 y que estén registradas en Sisbén. Luego de la validación de los criterios, ya se seleccionaron a las 2 mil familias.

Este grupo poblacional está integrado por hogares en condiciones de vulnerabilidad de las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Sumapaz y Rafael Uribe Uribe, quienes no solo verán disminuidos sus costos mensuales de energía hasta en un 50%, sino que se convierten en los primeros ciudadanos del país en formar parte activa de una comunidad energética urbana.

“Bogotá es hoy la pionera en demostrar que la transición energética no es un discurso abstracto, sino una solución real de ingeniería social. Ponemos la tecnología del sol al servicio de la gente: captamos energía limpia desde nuestros parques públicos para que a 2.000 familias vulnerables les llegue un recibo de luz más barato. Es innovación con sello social”, destacó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, durante la visita a los frentes de obra.

El 10 % de la energía generada abastecerá los CEFE y el 90 % restante será distribuido entre los hogares que hagan parte del programa.

¿Cómo funciona esta comunidad energética?

Este modelo utiliza las cubiertas y techos de dos grandes equipamientos públicos (los Centros de Felicidad CEFE El Tunal y CEFE San Cristóbal) para captar la luz del sol mediante dos megasistemas fotovoltaicos que sumarán 2 megavatios (MW) de capacidad instalada.

El CEFE El Tunal tiene un avance físico del 50 % en el montaje del sistema de paneles fotovoltaicos.

El CEFE San Cristóbal avanza en la instalación de las complejas estructuras de soporte y anclaje que sostendrán el parque solar sobre la cubierta del equipamiento.

Las redes subterráneas y de conexión se ejecutaron al 100 % las obras civiles correspondientes al trazado de la red de media tensión, la adecuación de las cajas de inspección y los puntos de acople al sistema general de distribución.