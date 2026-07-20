Así será el desfile del 20 de Julio en Pereira y Dosquebradas

Pereira

Hoy lunes 20 de julio, Pereira y Dosquebradas conmemoran el Día de la Independencia con el tradicional desfile militar y policial, un evento que reunirá a miles de ciudadanos y que obligará al cierre temporal de varias de las principales vías que conectan ambos municipios. Las autoridades hicieron un llamado a programar los desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

La jornada comenzará a las 12:30 del mediodía con los actos protocolarios en el Parque Olaya Herrera, junto a la Gobernación de Risaralda. Posteriormente, el desfile iniciará su recorrido por la avenida Ferrocarril, cruzará el Viaducto César Gaviria Trujillo y continuará por la avenida Simón Bolívar, en Dosquebradas, hasta finalizar en el Centro Comercial Único, en un trayecto superior a los tres kilómetros.

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Con motivo del desfile, las autoridades de tránsito confirmaron que las vías que hacen parte del recorrido permanecerán cerradas hasta aproximadamente las 3:00 de la tarde, por lo que recomendaron a conductores y usuarios del transporte público tomar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de movilidad. Asimismo, invitaron a quienes asistirán al evento a llegar con suficiente anticipación para ubicarse a lo largo del recorrido.

Durante la conmemoración participarán unidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que rendirán honores a la patria en una de las fechas más representativas del calendario nacional.