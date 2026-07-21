¿Qué le espera a Bogotá en temas de vivienda con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella?

Uno de los primeros ministros anunciados por el entrante gobierno de Abelardo de la Espriella fue el de la cartera de Vivienda que es el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Ante este anuncio, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán fue uno de los primeros en hablar por llamada telefónica con el ministro designado. El tema de vivienda ha sido uno de los temas prioritarios de la ciudad con su programa insignia ‘Mi Casa en Bogotá’.

Aunque el mandatario capitalino y el ministro han anunciado su mutuo apoyo para trabajar en este sector, todavía no se ha concretado una reunión de empalme presencial.

Agenda de trabajo en vivienda con el gobierno electo

Caracol Radio habló con la secretaria de Habitat, Vanessa Velasco, quien confirmó que hay buenas señales de trabajo en conjunto con el nuevo ministro y reveló los temas prioritarios.

“Nos encantaría conversar sobre los temas de el plan de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’, la importancia de priorizar la adquisición de vivienda, avanzar en los temas de servicios públicos como el marco tarifario de aseo, el apoyo a la PTAR Canoas y la agenda de vigilancia y control que se adelanta en la informalidad de las ciudades”, señaló.

Se espera que en los próximos días se concrete este encuentro entre Secretaría de Habitat y Ministerio de Vivienda.