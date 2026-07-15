Ministro designado de Agricultura inicia mesas de trabajo con gremios del agro

El ministro designado de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero comenzó un proceso de empalme con gremios del sector agropecuario para conocer de primera mano la situación del sector.

El ministro sostuvo un encuentro con la cúpula de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), encabezada por su gerente general, Germán Bahamón.

Durante el encuentro, ambas partes ratificaron su compromiso de fortalecer la productividad de los cafetales como una estrategia para mejorar los ingresos de los productores y consolidar al café como uno de los pilares de la economía agropecuaria colombiana.

Entre los principales temas abordados se destacaron los programas de renovación de cafetales, la formalización de la propiedad rural, la ampliación de modelos de crédito y la transformación productiva para generar mejores condiciones de vida para los caficultores. Asimismo, se revisaron iniciativas relacionadas con la bioeconomía en los centros de beneficio y la priorización de vías terciarias, proyectos que ya venía impulsando la FNC y que contarán con respaldo gubernamental para acelerar su desarrollo.

Al cierre de la reunión, el ministro designado y el gerente de la Federación reafirmaron su decisión de trabajar conjuntamente durante los próximos cuatro años para garantizar la sostenibilidad y competitividad de la caficultura colombiana en un contexto marcado por desafíos globales para el sector.

También, el ministro se reunió con los representantes de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, Asoleche.

En la reunión, la asociación presentó al Ministro designado y a su equipo, una agenda de trabajo concreta organizada en cinco frentes prioritarios:

1. Modelo de financiamiento para la productividad, tecnificación y competitividad del productor lácteo, como condición necesaria para cerrar la brecha de productividad que hoy separa a Colombia de los principales referentes internacionales.

2. Modernización armónica y sistémica del marco normativo con miras a la eficiencia y competitividad del sector, coordinando todas las normas que rigen la cadena para eliminar inconsistencias y vacíos. Así el sector podrá innovar, competir internacionalmente y trasladar esos resultados a toda la cadena.

3. Plan de política pública láctea como parte integral del Plan Nacional de Desarrollo y así garantizar que el sector cuente con el respaldo político, los recursos y los instrumentos que requiere, con metas medibles y responsables institucionales definidos.

4. Mecanismos de formalización de actores con enfoque de accesibilidad al sistema, reconociendo que entre el 45% y el 50% de la leche producida en Colombia circula fuera del sistema formal, y que la formalización debe construirse con incentivos y acompañamiento, no solo con control y sanción.

5. Fortalecimiento institucional y sistemas de información pública de la cadena láctea para que las distintas entidades de control y vigilancia del sector actúen de manera coordinada y con visión sistémica con miras al cierre de brechas y para que las decisiones de política pública se sustenten en datos oportunos y accesibles para todos los actores.