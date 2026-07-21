Falleció Samir Nasry Daccach, socio fundador de Almacenes Sí

Cali, Valle del Cauca

El empresario Samir Nasry Daccach, socio fundador de Almacenes Sí y del grupo empresarial Daccach Hermanos, falleció este fin de semana en Cali a sus 97 años.

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La compañía confirmó la noticia a través de un comunicado en el que destacó su liderazgo, calidad humana y el compromiso que mantuvo durante más de seis décadas con el crecimiento de la empresa y el desarrollo empresarial del Valle del Cauca.

Almacenes Sí informó que, en homenaje a su fundador, este martes 21 de julio todas sus tiendas permanecerán cerradas. La organización resaltó que Samir Nasry Daccach dedicó su vida a consolidar una empresa que ha generado empleo y estabilidad laboral para miles de familias, convirtiéndose en una de las compañías más representativas del comercio en la región.

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Las honras fúnebres del empresario se realizaron el lunes 20 de julio en el cementerio Metropolitano del Sur en Cali, donde familiares, amigos y representantes del sector empresarial le dieron el último adiós.