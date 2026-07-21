Diez futbolistas de clubes vallecaucanos fueron convocadas a la Selección Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia Femenina comenzó oficialmente su concentración en Barranquilla con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen que se disputará entre el 29 de julio y el 6 de agosto, y en el que el fútbol femenino arrancará el 29 de julio.

Las 20 jugadoras convocadas por el técnico vallecaucano Angelo Marsiglia llegaron a la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol distribuidas en tres grupos durante la jornada del lunes. Sobre las 11:30 de la noche quedó completo el plantel, que hoy realizará su primer entrenamiento en doble jornada antes de viajar a República Dominicana.

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es la fuerte presencia del fútbol vallecaucano. Diez futbolistas pertenecientes a clubes del departamento harán parte del equipo nacional: Natalia Giraldo, Mariana Muñoz y María Paula Córdoba, del América de Cali; Jimena Ospina, del Internacional de Palmira; y Stefanía Perlaza, Angie Salazar, Liz Katerine Osorio, Ingrid Guerra, Michelle Vásquez y Melanin Aponzá, del Deportivo Cali.

Tras conquistar la Liga de Naciones Femenina y asegurar el cupo al Mundial de Brasil 2027, Marsiglia optó por darle descanso a las jugadoras que militan en el fútbol internacional y conformó una nómina integrada únicamente por futbolistas de la liga colombiana, varias de ellas con su primera convocatoria a la selección absoluta.

Entre las novedades aparecen la defensora María Nela Carvajal, goleadora de la Liga Femenina 2025 con Santa Fe; la juvenil María Alejandra Baldovino, una de las figuras de la Selección Colombia Sub-17 en 2025; y regresan al proceso jugadoras como Natalia Giraldo, Liz Katherine Osorio y Juana Ortegón, quienes ya habían hecho parte de convocatorias anteriores sin sumar minutos oficiales.

También destaca el regreso de la atacante Ingrid Guerra, referente ofensiva del Deportivo Cali, quien vuelve a una convocatoria de la Selección Colombia luego de casi tres años de ausencia.

Colombia integrará el grupo junto a Jamaica, México y Puerto Rico, con el siguiente calendario:

29 de julio: Colombia vs. Jamaica (3:00 p.m.)

31 de julio: Colombia vs. México (6:00 p.m.)

2 de agosto: Colombia vs. Puerto Rico (3:00 p.m.)

El combinado nacional tendrá además el reto de mejorar la presentación realizada en Barranquilla 2018, cuando fue eliminado en la fase de grupos. En aquella oportunidad, Colombia perdió 1-0 frente a Costa Rica, venció 3-2 a Venezuela y cayó 2-1 ante Jamaica, terminando tercera del Grupo B con tres puntos.

Con una base de jugadoras del torneo local, una importante representación de clubes vallecaucanos y varias futbolistas que comienzan a consolidar el relevo generacional de la selección, Colombia afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe con el objetivo de pelear por el podio y continuar fortaleciendo el proceso liderado por Angelo Marsiglia.