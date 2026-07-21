Hospital de Buenaventura espera giro de $10 mil millones del Gobierno Nacional

Buenaventura, Valle del Cauca

El Hospital Luis Ablanque de la Plata, el único hospital público de Buenaventura, atraviesa una grave crisis financiera que mantiene en paro a sus trabajadores por el incumplimiento en el pago de dos meses de salario. La situación ha obligado a suspender la mayoría de los servicios, excepto urgencias, afectando a más de 430.000 habitantes del Distrito y a pacientes de otros departamentos de la costa Pacífica.

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Ante este panorama, las autoridades de salud reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para agilizar los recursos que permitan superar la emergencia. La secretaria de Salud de Buenaventura, Betty Segura, informó que el Ministerio de Salud se comprometió a modificar una resolución que inicialmente destinaba 10 mil millones de pesos para el funcionamiento del hospital, con el fin de que esos recursos puedan utilizarse exclusivamente para el pago del personal y sean girados entre miércoles y jueves de esta semana.

“Se tomó la decisión de cambiar el objeto de la resolución para que esos 10 mil millones fueran exclusivamente para el pago del personal. El hospital ya radicó la solicitud y el ministro se comprometió a revisar la modificación para que los recursos sean girados entre miércoles y jueves. También se están gestionando otros 10 mil millones, pero necesitamos que no solo salga la resolución, sino que lleguen efectivamente los recursos”, explicó la funcionaria.

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Para reducir el impacto de la emergencia, la secretaria anunció que el hospital activó un plan de contingencia con los 20 equipos de Atención Primaria en Salud (APS), con el propósito de garantizar la atención de los usuarios mientras se normaliza la prestación de los servicios.

Finalmente, Segura hizo un llamado a las EPS para que se pongan al día con las deudas que mantienen con el hospital. Informó que Emssanar y Asmet Salud se comprometieron a girar cerca de 4.000 millones de pesos esta semana, aunque advirtió que esos recursos siguen siendo insuficientes frente a las obligaciones pendientes del centro asistencial.