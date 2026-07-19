Un hombre desnudo profanó el altar de una iglesia en Aranzazu, Caldas

Aranzazu

La profanación del altar de la iglesia en Aranzazu (Caldas) ocurrió al terminar la eucaristía en conmemoración de la Virgen del Carmen, donde un hombre ingresó al recinto, se subió al altar, se desnudó, se acostó allí y después dio vueltas alrededor.

El sacristán generó la alarma de lo que sucedía, por lo que la comunidad lo detuvo y luego lo entregaron a la autoridades. Jorge Iván Rincón, vicario judicial de la Arquidiócesis de Manizales y presidente del tribunal arquidiocesano, lamenta el hecho que despertó conmoción en los feligreses.

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“Es un tema bastante grave porque es atentar contra un lugar sagrado de manera directa. Todos debemos saber que los altares son consagrados a través de un rito solemne y su uso es solo para las celebraciones de eucaristías. Estamos hablando de la profanación del altar. Puede que a alguien no le interesa la fe religiosa, pero eso no significa que irrespeten los lugares sagrados”.

Por ese motivo, la iglesia estuvo cerrada hasta la celebración penitencial y de desagravio, donde se procedió a lavar el altar con agua bendita para retomar las realización de misas.

Entre tanto, el párroco formuló la denuncia formal ante las autoridades correspondientes por lo ocurrido.

Pronunciamiento de la administración municipal

En efecto, desde la Alcaldía de Aranzazu emitieron un comunicado rechazando el acto que atentó contra la iglesia católica, exactamente, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde se vulneró el respeto que merece el lugar de oración.

“Expresamos nuestra solidaridad con la comunidad católica, el párroco y todas las personas que se vieron afectadas. Desde el momento en que se conoció la situación, se activó el trabajo articulado con la Policía Nacional y las autoridades competente para el esclarecimiento de los hechos”, se lee en un párrafo del texto.

Por último, invitan a la ciudadanía a mantener la calma, respetar el desarrollo de las investigaciones y promover el respeto por todas las religiones, credos y lugares de culto como fundamento de la libertad religiosa.