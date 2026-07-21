Conexiones ilegales provocan cortes y desabastecimiento de agua en Buriticá

Buriticá, Antioquia

La Alcaldía de Buriticá denunció que hallaron conexiones ilegales al acueducto y captaciones irregulares de agua que generan constantes cortes en el servicio en el municipio del Occidente de Antioquia.

Durante varios recorridos realizados por la administración local se identificaron personas que estarían conectándose de manera ilegal al sistema de acueducto, además de casos en los que presuntamente se estaría comercializando el agua extraída de forma irregular.

El alcalde José Luis Rodríguez Úsuga afirmó que se han detectado captaciones de agua tanto aguas arriba como aguas abajo de las bocatomas que abastecen al municipio, lo que reduce considerablemente el caudal que llega a la planta de tratamiento, poniendo en riesgo el abastecimiento de miles de personas.

“Hay personas que están vendiendo el agua y hay bocaminas en la parte de abajo de nuestras bocatomas y en la parte superior, donde están captando toda el agua de nuestro municipio. Hoy está desde la planta de tratamiento solo nos está llegando 4.4 litros para todo el municipio”, explicó el mandatario local.

De acuerdo con el alcalde, existe un amplio despliegue de mangueras utilizadas para realizar captaciones no autorizadas del recurso hídrico, situación que estaría afectando directamente la distribución del agua potable.

Administración anuncia denuncias por conexiones ilegales

La Alcaldía de Buriticá anunció que ya inició las respectivas denuncias ante las autoridades competentes y solicitó la intervención de Empresas Públicas de Medellín, debido a que, además de las conexiones ilegales al acueducto, también se habrían encontrado conexiones eléctricas irregulares asociadas a estas actividades.

La administración municipal indicó que varios sectores de Buriticá permanecen durante días sin recibir el servicio de agua potable como consecuencia de la disminución del caudal disponible.

Por ello, el alcalde hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas contundentes contra quienes realizan estas prácticas ilegales y reiteró la importancia de proteger las fuentes hídricas del municipio.