Emprendedores turísticos de la comuna 13 recibirán asesorías para la formalización de sus negocios

Medellín

El Distrito de Medellín, mediante la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, llevará a cabo la Ruta de Fortalecimiento Turístico en San Javier. La jornada se desarrollará este 22 de julio, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la cancha polideportiva Las Independencias N°1.

El evento está orientado a brindar herramientas técnicas y oportunidades a emprendedores, operadores y prestadores de servicios turísticos de la zona. El objetivo principal es resolver inquietudes y facilitar los procesos de formalización y consolidación de los negocios locales.

Durante la actividad, los asistentes recibirán asesoría personalizada de la Cámara de Comercio de Medellín sobre el Registro Nacional de Turismo y la Matrícula Mercantil. También participará la Secretaría de Salud para orientar sobre conceptos sanitarios y la Policía de Turismo respecto a códigos de conducta.

La oferta institucional incluirá el acompañamiento del DAGRD en temas de seguridad humana y de Sayco-Acinpro en certificados de derechos de autor. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico brindará orientación especializada para el fortalecimiento empresarial.

La Universidad San Buenaventura sumará apoyo mediante consultorios empresariales con asistencia jurídica, administrativa y financiera. La jornada será con entrada libre y no requerirá inscripción previa para los prestadores de servicios de la comuna.