Puente festivo de la Independencia movilizó a más de 270 mil vehículos por las vías de Antioquia

Antioquia

Más de 270 mil vehículos se movilizaron por los principales corredores viales de Antioquia durante el puente festivo de la Independencia de Colombia. Las autoridades confirmaron que la totalidad de las vías nacionales en el departamento permaneció habilitada y sin cierres durante la jornada.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional desplegó controles preventivos, pruebas de embriaguez y acciones de regulación en los ejes viales. En total, las autoridades proyectaron un flujo superior a los 523 mil automóviles durante todo el fin de semana.

En materia de accidentalidad, se atendieron 11 siniestros viales en las carreteras del departamento. Estos hechos dejaron un saldo de 13 personas lesionadas y tres personas fallecidas en el transcurso del periodo festivo.

Más información Medellín lanza plataforma tecnológica para rastrear y atender siniestros viales en tiempo real

Dentro de las estrategias para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol, la Policía practicó 83 pruebas de embriaguez. Del total de controles realizados, solo un conductor dio resultado positivo y recibió las sanciones dispuestas por la normatividad vigente.

Durante el operativo, las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de sustancias psicoactivas y realizar pausas activas para garantizar un retorno seguro.