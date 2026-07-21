Murió Héctor Ochoa, compositor de ‘El camino de la vida’, a sus 91 años

Medellín

El compositor, guitarrista y músico antioqueño Héctor Ochoa Cárdenas, autor de la emblemática canción ‘El camino de la vida’, falleció este martes 21 de julio a sus 91 años.

Reconocido como uno de los más importantes exponentes de la música andina del país, Ochoa Cárdenas fue el creador de obras que se convirtieron en himnos del repertorio nacional, entre ellas ‘Muy antioqueño’, ‘Tú, lo mejor de todo’ y ‘El camino de la vida’.

Con su talento, Héctor Ochoa Cárdenas es altamente reconocido porque sus composiciones trascendieron generaciones y continúan siendo interpretadas en escenarios, reuniones familiares y actos culturales, consolidándolo como uno de los grandes referentes del patrimonio musical de Antioquia y de Colombia.

Reacciones a su partida

La noticia del fallecimiento de Héctor Ochoa generó numerosas reacciones. Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lamentó la partida del compositor y resaltó el impacto de su obra.

“Duele el fallecimiento del maestro Héctor Ochoa. Las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el fallecimiento y recordó que apenas un día antes, durante la conmemoración del Día de la Independencia, la cantante Paola Jara había interpretado ‘Muy antioqueño’, una de las composiciones más reconocidas del maestro.

“Recibo con profundo pesar la noticia de su partida. Paola Jara nos emocionó ayer interpretando Muy antioqueño, una de las obras más bellas del maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Supo interpretar con sensibilidad la esencia y el carácter de los antioqueños”, manifestó el mandatario, quien además envió un mensaje de solidaridad a la familia del artista.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también lamentó el fallecimiento del compositor y destacó el valor que tuvo su música para miles de familias colombianas.

“Lamento profundamente la muerte de Héctor Ochoa. Varias generaciones crecimos escuchando su música, en particular la bellísima canción El camino de la vida, que exalta el valor de la familia. Paz en su tumba y solidaridad con sus seres queridos”, escribió.

El cantante paisa Juanes también se unió a las condolencias por el falleciminento del compositor señalando que “sus canciones deben seguir viviendo por siempre nuestros corazones”.