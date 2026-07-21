Medellín lanza plataforma tecnológica para rastrear y atender siniestros viales en tiempo real

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, implementó Bridge, una innovadora plataforma tecnológica con inteligencia artificial para el Centro de Control de Tránsito (CCT). Esta herramienta optimiza el registro, gestión, atención y análisis de siniestros viales en toda la ciudad.

Con Bridge, cuando un ciudadano reporta un caso por medio de los canales oficiales de atención, recibe un enlace encriptado para compartir su ubicación en tiempo real y transmitir video en vivo desde su celular. El proceso no requiere descargar ninguna aplicación, lo que garantiza rapidez, facilidad de uso y máxima transparencia.

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad, destacó que con esta herramienta avanzan hacia una atención más ágil, coordinada y eficiente para la ciudadanía, llevando a la ciudad a un nuevo nivel operacional mediante la adopción de tecnología de vanguardia.

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La plataforma centraliza la información y la envía directamente a los dispositivos móviles o computadoras de mano de los agentes asignados en campo. Esto permite evaluar con precisión las condiciones de la emergencia y despachar estratégicamente los recursos requeridos.

Bridge funciona como un software multiplataforma que documenta cada etapa del reporte, garantizando trazabilidad total desde la llamada inicial hasta la solución. El uso de inteligencia artificial facilita el análisis de evidencia digital y mejora la toma de decisiones.