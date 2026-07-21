Guyana: naufragio de un ferry deja al menos 41 personas muertas

Distintos gremios guyaneses exigieron la renuncia del ministro de Obras Públicas al asegurar que la tragedia del naufragio del ferry ocurrió bajo su mala gestión. (Foto: Guyana Prime Minister's Office / Handout /Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Al menos 41 personas murieron después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a las costas de Guyana el fin de semana, según el más reciente parte oficial difundido por el gobierno local.

El barco naufragó el sábado por la noche unas horas después de haber zarpado de la capital Georgetown para navegar por mar antes de remontar un río con destino a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

“En total, ahora se han recuperado 41 cuerpos”, indica el reporte. Al balance anterior de 27 fallecidos se sumaron 14 más.

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El reciente saldo contabiliza además 77 personas rescatadas, ocho más que la víspera. En tanto, decenas siguen desaparecidos.

“Los buzos franceses y locales continúan las operaciones de búsqueda y recuperación submarina en el sitio del naufragio”, señaló el gobierno en el texto.

Las tareas de búsqueda

Las labores de búsqueda comenzaron el domingo en la madrugada, cuando las autoridades recibieron un llamado de auxilio.

Agentes de protección civil y pescadores locales ampliaron el área de rastreo de 400 a 1.070 km².

El primer ministro guyanés, Mark Phillips, ha informado que, según cálculos oficiales, el ferry llevaba 179 personas a bordo, cifra superior a los 133 inscritos en la lista de pasajeros.

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.

Zona bajo tensión

Port Kaituma se encuentra en el interior, en la región de Esequibo, y las embarcaciones navegan por el mar antes de adentrarse en un río para llegar al poblado de destino.

El Esequibo, un territorio de 160.000 km² rico en petróleo, ha sido administrado por Guyana durante más de un siglo y es el centro de una disputa territorial con Venezuela.

La cancillería venezolana expresó el martes su “solidaridad” ante el naufragio de la embarcación. Caracas “sigue con atención la situación de emergencia y transmite su más sincero deseo de éxitos en las labores de rescate”, indicó en un comunicado.

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Llamados de renuncia

La Asociación de los Pueblos Amerindios (APA, en inglés), que representa a los indígenas de Guyana, así como la oposición política, pidieron la renuncia del ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, por el naufragio del barco turístico.

“El Departamento de Transporte y Puertos está bajo su responsabilidad ministerial y la tragedia ocurrió durante su mandato”, señaló la APA en un comunicado, junto al líder de la oposición, Azurddin Mohamed, por el accidente de la embarcación MV Barima.

La APA alegó además que durante años ha habido numerosas quejas sobre el estado de las embarcaciones en el país suramericano.

“Durante años, los pasajeros que viajaban en el servicio de ferry del noroeste se habían quejado del mal estado de las embarcaciones, de la conducta de algunos miembros de la tripulación y de las condiciones inseguras en las que viajaban”, agregó el ente.