$30 millones de recompensa por información sobre el asesinato de conductor en Puerto Parra,Santander

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de William Tejada, conductor que fue atacado durante el robo del camión que tenía bajo su cuidado en una zona rural de Puerto Parra, Santander.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, informó que el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional adelantan la investigación del caso. Además, señaló que se solicitó el apoyo del Ejército y de la Policía para fortalecer las labores de búsqueda en el territorio.

“Ofrecemos una recompensa de hasta 30 millones de pesos para el ciudadano que nos dé información para así lograr la captura de estos autores”, anunció el funcionario.

William Tejada fue asesinado en la madrugada del pasado sábado 18 de julio en el corregimiento Montoya. Según las investigaciones, varios hombres armados llegaron hasta su vivienda con el propósito de apoderarse del camión que tenía bajo su cuidado. Tras atacarlo, huyeron con el vehículo.

La Gobernación de Santander aseguró que acompañará las investigaciones para esclarecer el crimen y reiteró que el objetivo es capturar a los responsables y devolver la tranquilidad a los habitantes de Puerto Parra.