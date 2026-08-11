Jorge Londoño advierte por fenómeno de El Niño y pide preparar a Colombia para nuevas emergencias

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Jorge Londoño advierte por El Niño y pide preparar a Colombia para nuevas emergencias

Jorge Londoño Saldarriaga, quien estuvo al frente de Colombia Humanitaria durante la emergencia invernal de 2010 y 2011, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre las lecciones que dejó aquella experiencia y que, según considera, pueden aplicarse a la atención de la actual emergencia que afecta a varias regiones del país.

Londoño recordó que durante su gestión tuvo la responsabilidad de coordinar durante varios años la respuesta a una tragedia que dejó graves afectaciones en diferentes zonas de Colombia.

Para el exdirectivo, una de las principales enseñanzas es que la atención debe estar centrada en las personas que perdieron sus bienes, familiares y medios de vida.

“Lo que hay que defender primero que nada es la dignidad de la gente”

Londoño aseguró que las autoridades deben comprender la situación emocional de quienes resultaron afectados y trabajar para que puedan recuperar progresivamente sus condiciones de vida.

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“Lo que hay que defender primero que nada es la dignidad de la gente”, afirmó Jorge Londoño.

El exdirectivo explicó que las personas damnificadas pueden perder prácticamente todo de un momento a otro, por lo que la respuesta institucional debe ir más allá de la entrega inmediata de ayudas.

Según Londoño, el objetivo debe ser acompañar a las comunidades para que puedan reconstruir sus vidas y recuperar sus derechos, además de garantizar alimentos, alojamiento y los elementos necesarios para superar las primeras etapas de la emergencia.

Londoño advierte sobre el fenómeno de El Niño

El exdirector también abordó el riesgo de que Colombia tenga que enfrentar simultáneamente la emergencia actual y los efectos del fenómeno de El Niño.

Londoño recordó que la emergencia invernal que atendió estuvo relacionada con el fenómeno de La Niña y produjo afectaciones durante un periodo prolongado. Ahora, el país enfrenta un escenario diferente, marcado por la posibilidad de dificultades en el suministro de agua y energía.

“Habrá que enfrentar lo que puede ser la deficiencia del suministro de agua y el suministro de energía”, advirtió.

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Por eso, consideró fundamental que el Gobierno se prepare con anticipación y determine cuáles serán las necesidades que podrían surgir durante los próximos meses.

Londoño también recordó que Colombia tuvo que adoptar medidas especiales durante el fenómeno de El Niño de los años 90 y planteó que algunas de esas experiencias podrían servir como referencia para afrontar el escenario que se avecina.

Una de las principales recomendaciones de Londoño es establecer mecanismos que permitan identificar con precisión qué necesita cada territorio antes de enviar ayudas.

Durante la experiencia de Colombia Humanitaria, explicó, se trabajó con las comunidades para conocer directamente sus necesidades. En ese proceso tuvieron un papel importante los comités municipales de atención de desastres.

“Lo primero que teníamos era una comunicación con la comunidad para que la comunidad expresara cuáles eran sus necesidades”, señaló.

Londoño destacó que este mecanismo permitía determinar cuáles eran las prioridades de cada municipio y orientar los recursos hacia los lugares donde eran más urgentes.

También recordó que desde Bogotá existía una articulación con representantes del sector privado para apoyar la identificación de necesidades y la atención de las regiones afectadas.

Al referirse a la actuación del nuevo Gobierno frente a la emergencia, Londoño consideró positivo que el presidente haya acudido rápidamente a una de las zonas más afectadas.

“Es muy significativo que el presidente de manera inmediata estuvo (…) dándole a la gente el mensaje de que el Gobierno los respaldaba”, afirmó.

El exdirectivo sostuvo que la atención de los damnificados requiere tiempo y, sobre todo, resultados concretos. En su opinión, la incertidumbre y el escepticismo de las comunidades solamente pueden disminuir cuando las personas comienzan a recibir efectivamente las ayudas.

“Eso toma algunos días”, explicó Londoño, al señalar que la respuesta debe ser inmediata, pero también organizada y sostenida.

El papel de la primera dama en la atención de una tragedia

Londoño también habló sobre el papel que puede desempeñar la primera dama en una emergencia nacional y recordó la experiencia de Colombia Humanitaria durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Según explicó, la participación de la primera dama puede facilitar la articulación con la Presidencia y contribuir a organizar esfuerzos públicos y privados.

Sin embargo, ante la polarización política actual, Londoño consideró que la prioridad debe ser garantizar que la atención a los afectados se realice con transparencia y sin cálculos políticos.

“Lo que hay que tener es la dignidad suficiente para que estas actividades sean realizadas por la gente que tiene el poder, que tiene la capacidad de tomar decisiones”, sostuvo.

Además, aseguró que Colombia debe respaldar la respuesta institucional ante una tragedia de esta magnitud.

“Tenemos en este momento un Gobierno que es legítimamente elegido y que ha mostrado reacción inmediata y compromiso absoluto con la atención de este desastre. Todos lo tenemos que apoyar”, afirmó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: