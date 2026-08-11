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Sector privado se suma a cadena humanitaria por los afectados del terremoto en Colombia

Desde el primero momento en el que se produjo la tragedia por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, el sector privado implementó acciones para ayudar a los afectados por el sismo, principalmente en las grandes ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Armenia, además del departamento del Chocó.

6AM W contactó a varias compañías que se han sumado a la cadena humanitaria que busca auxiliar a los afectados por el terremoto. Una de las primeras fue el Grupo Gilinski y Nutresa.

Por un lado, Nutresa apoyará a las víctimas con alimentos, además de darle hogar y soporte clínico a sus empleados en las regiones devastadas. De otro lado, el Grupo Gilinski apoyará la reconstrucción de Cali, Valle del Cauca.

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La Fundación Santo Domingo es otra de las entidades que ayudará a los miles de afectados por el desastre natural. José Aguirre, presidente de la fundación, anunció que los más importante es garantizar que las ayudas lleguen rápidamente a la población.

Asimismo, la Fundación Éxito y el Grupo éxito habilitaron donaciones en sus tiendas y anunciaron 3.500 ayudas humanitarias para familias damnificadas en las diferentes regiones el país que tuvieron graves daños estructurales.

Las Tiendas Ara confirmaron en 6AM W que dispondrían 39 toneladas de alimentos y productos que permitan mitigar la emergencia por el terremoto. Además, iniciaron una campaña en la que invitarán a sus clientes para que hagan contribuciones en dinero para realizar el acompañamiento a las víctimas del temblor.

Finalmente, Ángela Jaramillo, de la Fundación Olímpica, también anunció ayudas para las víctimas de la tragedia.