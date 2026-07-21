Tránsito de Bucaramanga iniciará chatarrización de más de 7.000 vehículos abandonados en sus patios

Los propietarios de motocicletas y vehículos que permanecen abandonados en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga tendrán hasta el próximo 5 de agosto para reclamarlos antes de que inicie el proceso de chatarrización.

La medida aplica para los vehículos que llevan más de un año en los patios de la entidad. Durante los últimos seis meses, la Dirección de Tránsito adelantó la socialización del proceso y notificó más de 7.000 placas, con el propósito de que los propietarios recuperaran sus vehículos antes de iniciar con la chatarrización.

“Los propietarios tienen plazo hasta el 5 de agosto para reclamar sus vehículos antes de que inicie el proceso de chatarrización”, recordó el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manríquez.

Una vez venza ese plazo, los vehículos y motocicletas que cumplan con los requisitos legales y no hayan sido reclamados entrarán al proceso de chatarrización.

La entidad hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen si su vehículo hace parte del proceso y se acerquen a las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde podrán consultar el estado de las deudas por concepto de patios, servicio de grúa y comparendos.

“Los ciudadanos pueden acercarse a la Dirección de Tránsito para conocer el estado de sus deudas por patios, grúa y comparendos. Si no cuentan con todos los recursos, existe la posibilidad de revisar un acuerdo de pago para recuperar su vehículo”, explicó Manríquez.

La Dirección de Tránsito insistió en que el objetivo de esta etapa es brindar la última oportunidad para que los propietarios recuperen sus automotores antes de que sean incluidos en el proceso de chatarrización.