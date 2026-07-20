Abelardo de la Espriella promete reivindicar a las Fuerzas Militares desde el Gobierno.

El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró este lunes, durante la conmemoración del 20 de julio, en Medellín que uno de los pilares de su gobierno será la reivindicación de las Fuerzas Militares y de Policía, al afirmar que los uniformados volverán a contar con el respaldo del Estado para enfrentar a las estructuras criminales.

El pronunciamiento lo hizo durante el desfile militar realizado en la capital antioqueña, al que asistió acompañado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Honor a nuestros soldados, honor a nuestros policías, los verdaderos héroes de la patria. Por eso me voy a posesionar en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria”, afirmó el mandatario electo.

De la Espriella aseguró que enviará un mensaje de respaldo institucional a la Fuerza Pública y advirtió que durante su gobierno los uniformados no tendrán temor de actuar contra la delincuencia.

“Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados que no volverán a temer por hacer cumplir la ley.”

También lanzó un mensaje dirigido a los grupos armados ilegales.

“Vamos por ellos, los vamos a someter y aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado.”

Durante su intervención, el presidente electo exaltó el respaldo recibido en Antioquia durante las elecciones y aseguró que el departamento será un aliado fundamental para su administración.

“Gracias Antioquia. Antioquia resistió y Colombia se salvó. Colombia no tiene cómo agradecerle a este pueblo de gente bravía, trabajadora, honesta y dedicada que hace grande a Colombia con su trabajo y su esfuerzo.”

Además, calificó a Antioquia como un referente para el país y aseguró que su proyecto de gobierno estará inspirado en el modelo de desarrollo del departamento.

“La patria milagro es imposible de construir sin el concurso de Antioquia. Antioquia es el pilar fundamental de la patria milagro.”

El mandatario electo también elogió la gestión del gobernador Andrés Julián Rendón y del alcalde Federico Gutiérrez, con quienes aseguró trabajará de manera articulada desde el Gobierno Nacional.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: