Petro asumirá jefatura política del Pacto Histórico tras dejar la Presidencia: “Acepto la propuesta”

El presidente Gustavo Petro confirmó que asumirá la jefatura política del Pacto Histórico tras dejar la presidencia y tomar unos días de vacaciones.

“Acepto la propuesta de mi partido”, afirmó el mandatario, al tiempo que le pidió a su bancada “voto unánime y público” para las decisiones en el Congreso.

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