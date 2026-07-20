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20 jul 2026 Actualizado 01:02

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Política

Petro asumirá jefatura política del Pacto Histórico tras dejar la Presidencia: “Acepto la propuesta”

Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

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El presidente Gustavo Petro confirmó que asumirá la jefatura política del Pacto Histórico tras dejar la presidencia y tomar unos días de vacaciones.

“Acepto la propuesta de mi partido”, afirmó el mandatario, al tiempo que le pidió a su bancada “voto unánime y público” para las decisiones en el Congreso.

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Ana Rodríguez

Periodista de la Universidad del Rosario, con experiencia en creación de contenidos para redes sociales...

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