Luto en el fútbol por fallecimiento del histórico Kevin Keegan: Tino Asprilla dejó sentido mensaje

El fútbol inglés está de luto. Kevin Keegan, una de las mayores leyendas en la historia del balompié británico, falleció a los 75 años después de luchar contra un cáncer que le había sido diagnosticado a comienzos de este año. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que informó que el exfutbolista y entrenador murió acompañado por su esposa y sus hijas.

“Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años”, señaló su familia. Además, explicó que el exentrenador había estado “luchando” contra el cáncer durante los últimos meses y agradeció al “increíble” equipo médico que lo acompañó durante su tratamiento.

Reconocido por su talento, liderazgo y carisma, Keegan fue uno de los futbolistas ingleses más importantes del siglo XX. Apodado ‘Mighty Mouse’ (‘Super Ratón’), brilló como delantero y extremo gracias a su habilidad para el regate, su capacidad goleadora y un extraordinario juego aéreo que lo convirtió en un referente tanto en Inglaterra como en Alemania.

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Un doble Balón de Oro que hizo historia

La carrera de Kevin Keegan quedó marcada por una impresionante colección de títulos y reconocimientos individuales. Defendió las camisetas del Liverpool, Hamburgo, Southampton y Newcastle United, además de representar a la selección inglesa entre 1972 y 1982, disputando su último partido internacional durante el Mundial de España.

Su mayor reconocimiento individual llegó con la conquista de dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979, ambos obtenidos mientras era figura del Hamburgo SV, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.

Durante su etapa como jugador también conquistó una Copa de Europa, dos Copas de la UEFA y varios títulos de liga con el Liverpool, consolidándose como uno de los grandes ídolos del fútbol europeo de la década de los setenta.

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El entrenador que revolucionó al Newcastle

Tras retirarse como futbolista, Keegan inició una exitosa carrera en los banquillos. Dirigió a clubes como Fulham, Newcastle United y Manchester City, además de asumir el cargo de seleccionador de Inglaterra entre 1999 y 2000.

Sin embargo, fue en el Newcastle United donde dejó una huella imborrable. Durante su primera etapa como entrenador, entre 1992 y 1997, transformó al equipo en uno de los más atractivos de Inglaterra gracias a un estilo ofensivo que llevó a aquel plantel a ser conocido como “The Entertainers”.

Tras conocerse su fallecimiento, el club inglés expresó su dolor mediante un emotivo mensaje.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas en la historia de nuestro club”.

El homenaje continuó destacando la dimensión de su legado.

“Kevin fue más que un legendario futbolista y entrenador. Fue el corazón palpitante del Newcastle United para generaciones de aficionados”.

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El hombre que llevó a Faustino Asprilla a la Premier League

En Colombia, Kevin Keegan también será recordado por haber sido el entrenador que abrió las puertas del fútbol inglés a Faustino ‘Tino’ Asprilla.

Fue el propio técnico quien insistió en el fichaje del delantero colombiano en enero de 1996, cuando el Newcastle realizó una importante inversión para incorporarlo procedente del Parma. Apenas unos días después de su llegada, Keegan le dio la confianza para debutar frente al Middlesbrough, partido en el que Asprilla respondió con una asistencia decisiva en la remontada de las ‘Urracas’.

Juntos protagonizaron una de las campañas más recordadas del club. El Newcastle peleó el título de la Premier League hasta las últimas jornadas y terminó como subcampeón detrás del Manchester United, dejando una identidad de juego ofensiva que todavía es recordada por la afición inglesa.

Keegan nunca escondió su admiración por el colombiano y, durante aquella etapa, llegó a definirlo públicamente como “el auténtico jugador del Newcastle”, resaltando su velocidad, creatividad y capacidad para cambiar un partido.

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El emotivo adiós del ‘Tino’

La noticia del fallecimiento de Kevin Keegan golpeó profundamente a Faustino Asprilla, quien no tardó en despedirse del entrenador que le abrió las puertas del fútbol inglés con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

“Hoy es un día que nunca quise ver. Estoy completamente destrozado al enterarme del fallecimiento de Kevin Keegan.”

El exdelantero colombiano recordó que fue Keegan quien confió en él para llevarlo al Newcastle United y quien le permitió cumplir el sueño de jugar en la Premier League.

“Kevin no fue solo un entrenador de fútbol para mí; fue el hombre que me abrió las puertas de la Premier League y me hizo enamorar de la hermosa ciudad de Newcastle. Con su pasión, su confianza y su amor por este deporte inspiró a muchísimas personas, incluyéndome a mí.”

Asprilla también destacó las enseñanzas que recibió del histórico entrenador inglés, asegurando que trascendieron mucho más allá del terreno de juego.

“Me enseñó que el fútbol es mucho más que ganar. Se trata de pasión, lealtad, esperanza y de nunca rendirse. Esas lecciones me han acompañado durante toda mi vida y por ellas siempre le estaré agradecido.”

El exjugador de la Selección Colombia lamentó la partida de quien considera uno de los grandes caballeros del fútbol y una figura fundamental en su carrera profesional.

“Hoy, Newcastle ha perdido a una verdadera leyenda y el mundo del fútbol ha perdido a uno de sus más grandes caballeros. Tengo el corazón hecho pedazos y, sinceramente, no encuentro palabras para expresar lo triste que me deja esta noticia.”

Finalmente, el ‘Tino’ cerró su homenaje con un mensaje de agradecimiento y despedida que conmovió a miles de aficionados.

“Gracias, Kevin, por todo lo que le diste al Newcastle United, al fútbol y a aficionados como yo. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz, Kevin Keegan. Nunca serás olvidado. Mis más sinceras condolencias y todo mi cariño para la familia de Kevin, sus amigos y todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerlo en este momento tan difícil.”

Con su fallecimiento, el fútbol despide a una figura irrepetible. Kevin Keegan será recordado por sus dos Balones de Oro, su brillante trayectoria como jugador y entrenador, y por haber dejado una huella imborrable en generaciones de aficionados y futbolistas, entre ellos Faustino Asprilla, quien siempre reconoció que fue el técnico que le abrió las puertas de la Premier League y le enseñó que el fútbol va mucho más allá de las victorias.