Samuel Martínez, nuevo jugador del Liverpool: sorpresivos detalles de su contrato

Samuel Martinez, jugador Sub-17 de la Selección Colombia, llega como nuevo fichaje de la academia del Liverpool F.C. proveniente de Atlético Nacional. Fue anunciado por el equipo inglés en la mañana del martes 21 de julio y se incorporará en el verano de 2027, una vez cumpla su mayoría de edad.

“El jugador en cuestión se unirá a las filas de la Academia Roja de cara a la temporada 2027-2028 y completará su expediente”, informó el Liverpool en un comunicado.

Según la base de datos de Transfermarkt, los ingleses ficharon al colombiano por un valor de 875 mil euros luego de una destacada participación en el campeonato Sudamericano Sub-17, en el cual la Selección Colombia fue campeona frente a la Selección Argentina ganando 4-0.

Martínez ingresó a la cantera del club verdolaga a la edad de 12 años, posteriormente fue ascendido a la categoria sub-15 a la misma edad y tras buenas actuaciones fue llamado a la categoria sub-17, en la cual se consolidó y logró su convocatoria a la selección nacional como capitán del plantel.

Actuación en el Sudamericano Sub-17

En el torneo que se llevó a cabo del 3 al 19 de abril del presente año, el capitán de la Selección Colombia juvenil tuvo un gran desempeño con una calificación de 7.38 según Sofascore, jugando los 6 partidos y entregando 3 asistencias, una de ellas para abrir el marcador en la final contra Argentina, quedando como máximo asistidor del torneo junto con el argentino Giovanni Baroni.

Samuel se suma a un exclusivo grupo de colombianos que han militado en el club inglés. El mas destacado siendo Luis Diaz, campeón de la Premier League en la temporada 24/25, registrando 41 goles y 16 asistencias desde su inicio en 2022 hasta el segundo semestre del 2025,

El otro futbolista que integra este grupo es Anderson Arroyo, defensa lateral proveniente de Fortaleza C.E.I.F. en 2018. Sin embargo, no pudo debutar con el club debido a un permiso de trabajo y actualmente compite con el Rubin Kazán en la liga rusa.