Jhon Durán, nuevo jugador del Benfica de Portugal: detalles de su contrato

Jhon Durán cayó de pie de cara a la próxima temporada. Luego de haber estado cedido el último año en el Fenerbahce y el Zenit de Rusia, sinteer gran protagonismo e incluso jugando poco, Al Nassr lo prestó al Benfica de Portugal.

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El club portugués se aparece como una gran opción para que el delantero antioqueño vuelva a potenciar su carrera, luego de nohaber podido mostrar todo lo que tiene por dar desde que salió del Aston Villa. Benfica, característico por saber explotar a los jóvenes talentos, termina siendo un destino acorde para Durán.

Así anunció Benfica a Jhon Durán

El delantero aterrizó en horas de la noche del sábado 25 de julio a Lisboa. En el aeropuerto, declaró: “Es una gran alegría estar aquí. He llegado al club más grande de Portugal. Le doy gracias a Dios. Conozco el Benfica a la perfección. Siempre he sido seguidor del Benfica, desde niño”, manifestó.

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Tras someterse a exámenes médicos y superarlos con éxito, Benfica anunció en horas de la tarde de este lunes 20 de julio la contratación de Durán, quien posó acompañado del director deportivo del club, el histórico exfutbolista Rui Costa.

Las condiciones con las que llega Durán al Benfica

Durán seguirá perteneciendo al Al Nassr de Arabia Saudita, club con el que tiene vínculo hasta 2030. Al Benfica llega en calidad de prestamo por un año con opción de compra por 30 millones de euros. En caso de no ejercer la compra, el club portugués tiene un derecho reservado de tanteo en caso de cesión para la campaña 2027/2028.

El préstamo de Durán le costará al Benfica 6.1 millones de euros, que incluyen los gastos de cesión, el salario bruto del jugador, el seguro deportivo y las cotizaciones a la seguridad social, el mecanismo de solidaridad y las comisiones de agencia por esta operación. Al Nassr sigue respondiendo por una parte de su salario.

Durán, sin fase previa de Europa League... de momento

Benfica disputará la fase previa de la Europa League. En la ronda 2 se enfrentará contra el FC St. Gallen de Suiza, buscando un cupo en la siguiente fase. Esta llave iniciará el 23 de julio y cerrará en Portugal el jueves 30 de julio.

No obstante, según dio a conocer el diario Record de Portugal, Benfica ya presentó los 22 jugadores inscritos para disputar esta ronda del campeonato y no aparece el nombre de Jhon Durán, pero sí el de su compatriota Richard Ríos. Sin embargo, el club podrá inscribirlo hasta las 11:00 p.m. del miércoles 22 de julio para ese choque ante los suizos.

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“Según el reglamento oficial de la UEFA para competiciones de clubes, el Benfica tiene hasta las 23:00 del miércoles (el día anterior a su debut europeo contra el St. Gallen) para inscribir a dos jugadores más en esta lista. El mismo procedimiento se repite para la tercera ronda de clasificación”, menciona Record.

Benfica, que estuvo dirigido gran parte de la temporada anterior por Jose Mourinho, y ahora es comandado por el portugués Marco Silva, debutará contra el recién ascendido Académico de Viseu el 9 de agosto.