Las Fuerzas Militares insisten en que alias ‘Marlon’ y alias ‘Ñeque’ están muertos

Bogotá

En las últimas horas las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ difundieron un nuevo video en el que aparecen alias ‘Marlon’ y alias ‘Ñeque’, dos cabecillas que fueron reportados como dados de baja en combate por las Fuerzas Militares.

De alias ‘Marlon’ las autoridades aseguraron que fue abatido el pasado 20 de junio en combates en el Cauca. De alias ‘Ñeque’ el Ministerio de Defensa informó que había sido dado de baja el 29 de junio junto con otros tres disidentes, en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribio, Cauca.

Los dos cabecillas dicen que al reportar su muerte y la de otros disidentes en operaciones militares solo demuestran el fracaso de la inteligencia porque, según dicen, sus unidades siguen intactas.

Ante la publicación el Comando general de las Fuerzas Militares aseguró haber analizado minuciosamente el video y dice que no es auténtico. La conclusión según dicen se fundamenta en un análisis forense integral que permitió identificar múltiples inconsistencias técnicas compatibles con un contenido manipulado digitalmente.

‘Las amenazas actuales no solo se desarrollan en el ámbito físico, sino también en el entorno digital e informacional, donde la desinformación busca generar incertidumbre, afectar la confianza ciudadana e influir sobre la percepción de la opinión pública. Mantendremos y seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades para identificar este tipo de contenidos, apoyar a las autoridades competentes y proteger la integridad de la información relacionada con la seguridad nacional”. Asegura el comunicado de las Fuerzas Militares.

Las autoridades insisten es que estos dos cabecillas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ están muertos e invitaron a la ciudadanía a verificar la información a través de los canales oficiales.