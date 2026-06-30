MinDefensa admite que no hay certeza sobre muerte de ‘Marlon’ pese a anuncio de FF.MM.

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Hasta no tener el cuerpo de alias ‘Marlon’ no podemos decir que está muerto: MinDefensa

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, admitió que no existe certeza plena sobre la muerte de alias ‘Marlon’, luego de que las disidencias de las Farc publicaran un video en el que aparece con vida tras una operación militar en la que el Gobierno había informado que habría muerto.

“No sabemos exactamente la realidad. Frente a ello, lo dije también al siguiente día de haber anunciado que lo habíamos neutralizado: hasta no tener el cuerpo, pues no hay muerto”, aseguró Sánchez.

El ministro dijo que, ante esa duda, “la orden es arreciar las operaciones” y que la Fuerza Pública seguirá actuando como si alias ‘Marlon’ estuviera vivo.

“Hasta que no tengamos la certeza de que esté muerto, que es con el cuerpo, siempre vamos a estar detrás de ese bandido”, afirmó.

Sánchez explicó que el reporte inicial se conoció el sábado 20 de junio, con base en información de inteligencia y operaciones, pero reconoció que al día siguiente pidió la prueba del cuerpo y no la tenía.

“Al siguiente día, el día de las elecciones, dije: hasta no tener el cuerpo, no hay 100% de confirmación”, señaló.

El ministro también reconoció que inicialmente informó la supuesta muerte de alias ‘Marlon’, pero aclaró que esa información queda sujeta a la confirmación del cuerpo.

“En algún momento dije que fue totalmente. Al siguiente día, y lo digo ahora: hasta no tener el muerto, no hay confirmación de que sí logramos ese resultado. Entonces sí le pueden creer a la información oficial, y si tengo que corregirla, la corrijo”, dijo.

Sánchez agregó que la presión militar se incrementará en el cañón del Micay, el área del Naya y El Naranjal, donde, según inteligencia, habrían estado realizando honras fúnebres a alias ‘Marlon’ después de la operación en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

Al cierre, el ministro aseguró que el resultado que sí está confirmado “100%” es la muerte de alias ‘Ñeque’ o ‘Juaco’, señalado como mano derecha de alias ‘Marlon’.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: