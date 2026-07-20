“Es algo grave”: experto en geopolítica sobre abandono de cúpula militar en discurso de Petro

Luis Alberto Villamarín Pulido habló sobre el abandono de la cúpula militar y de la Policía en el último discurso del presidente Gustavo Petro | EFE/ CNN

El coronel retirado (r) del Ejército y experto en geopolítica, Luis Alberto Villamarín Pulido habló en el Noticiero del Mediodía sobre el abandono de la cúpula militar y de la Policía en el último discurso del presidente Gustavo Petro este 20 de julio.

Villamarín Pulido señaló que nunca había ocurrido que la cúpula militar no acompañara al presidente en su discurso en el Día de la Independencia.

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“En cabeza de los propios generales de la cúpula militar del más alto nivel del Estado Mayor de las Fuerzas y del Ministerio de Defensa se acompaña a la máxima autoridad civil para representar el nacimiento y la continuidad de la República, la democracia y la libertad”, explicó el coronel (r).

El experto en geopolítica calificó esta acción como “algo bastante grave e incierto”.

Villamarín Pulido aseguró que esto pasa por las mis acciones del mandatario y explicó que “los hechos en la política, en la historia, en la geopolítica nunca suceden porque sí”.

“Este señor Petro se ha dedicado a legitimar bandidos, a legitimar terroristas, a hacer semejante estupidez de llevar el sombrero de un terrorista y a resaltar que los criminales del M-19 fueron buenas personas delante de los militares que los combatieron, pues eso es escupirle la cara a la institución”, manifestó Luis Alberto Villamarín Pulido.

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A pesar de que no ha dado una explicación de la ausencia de la cúpula militar y de la Policía en el discurso del presidente saliente Gustavo Petro, el abandono es un gran mensaje político de lo que está ocurriendo.

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