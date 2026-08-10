Aeropuerto de Quibdó ya fue habilitado tras el terremoto: secretaria del Interior

La secretaria del Interior de la gobernación del Chocó, Jenny Lucía Rivas, reveló en entrevista con Caracol Radio que el aeropuerto de Quibdó, El Caraño, ya fue habilitado tras el terremoto de 7.4 que se produjo en Colombia este 10 de agosto.

Igualmente, la funcionaria explicó que esto fue posible gracias a que se logró reestablecer parte de la comunicación y abrir las operaciones en el aeropuerto principal del departamento.

Esto ocurrió luego de que se retrasaran o suspendieran las actividades en terminales aéreas debido al terremoto, con el fin de salvaguardar la seguridad de pasajeros y tripulantes.

El aeropuerto El Caraño, en el municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó, fue uno de los que tuvieron que suspender su funcionamiento debido no solo a las afectaciones resultado del sismo, sino también por las complicaciones de las comunicaciones y el servicio eléctrico en la región.

Siguen las operaciones de búsqueda y apoyo

Según el último reporte conocido por parte de la Gobernación del Chocó, se registran ya 13 fallecidos y poco más de 100 heridos, por lo que las labores humanitarias continúan sin descanso.

Por su parte, el presidente Abelardo De la Espriella, llegó al departamento acompañado de un grupo de apoyo y con un envió de un avión Hércules con cerca de 200 paquetes de apoyo de la UNGRD, así lo anunció la secretaria Jenny Lucia Rivas.

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