Indignación por presunto abuso sexual de un exalcalde a una menor de edad en Magdalena

Simón Villamizar Benítez, político, escritor y exalcalde del municipio de Santa Ana, en Magdalena, sería el responsable de los hechos, según reveló a Caracol Radio Luis López, padre de la menor.

El primer contacto entre la presunta víctima y Villamizar habría sido en la institución educativa de la niña tras ser invitado a participar de un evento de poesía.

Según las declaraciones de López, el hombre habría establecido contacto con ella a través de redes sociales y, mediante presuntas intimidaciones, la habría obligado a aceptar un encuentro.

La familia también alertó irregularidades en el protocolo de atención, ya que los resultados de los exámenes que le fueron realizados en dos instituciones médicas, no coincidían.

“Al momento de ser trasladada al hospital de Santa Ana, no se le prestó el servicio inmediatamente, ya que tenían que esperar a que la niña reaccionara para dar la autorización de los exámenes físicos y ginecológicos”, explicó Luis.

“Al entregarnos la historia clínica, solamente dice que hubo tocamientos, pero al ser valorada por Medicina Legal en el Banco Magdalena, nos dan el dictamen que sí hubo abuso sexual”, añadió.

Otro hecho que ha generado indignación tiene que ver con la vinculación que, al día de los acontecimientos, tenía Villamizar con la alcaldía como asesor jurídico.

Aníbal Pitufo López López, actual alcalde de Santa Ana, aseguró a Caracol Radio que el señalado en este caso ya no tiene ningún vínculo con la administración municipal.

Además, afirmó que desde la Alcaldía se han adelantado todas las actuaciones y procedimientos que correspondían dentro de sus competencias.