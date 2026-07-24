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“No tenemos un solo peso para atender el fenómeno de El Niño”: Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

Uno de los departamentos que más se ha visto afectado por las condiciones climáticas adversas en el tiempo reciente ha sido Córdoba. Hace apenas unos meses, casi la totalidad del territorio sufrió las graves consecuencias de las inundaciones que dejaron a miles de familias sin hogar y sin sustento.

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Ahora, con la inminente llegada del fenómeno de El Niño, la preocupación está relacionada, paradójicamente, con la posibilidad de desabastecimiento y sequías. Una situación que podría llegar al departamento en pleno proceso de recuperación frente a la emergencia previa.

Para hablar sobre estas preocupaciones y la solicitud que hacen desde Córdoba al Gobierno nacional, en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio habló el gobernador Erasmo Zuleta.

¿Cuál es la situación de Córdoba ante el fenómeno de El Niño?

El gobernador Erasmo Zuleta manifestó su preocupación por la falta de recursos en Córdoba, debido a la necesidad de manejo de la anterior emergencia ambiental, que implicó la reconstrucción de viviendas y demás obras de mitigación.

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“De la poquita plata que tenemos del departamento, que con el decreto de emergencia logramos redestinar para atender la emergencia, hoy no tenemos un solo peso para atender a este meganiño que se avecina. Para nosotros es supremamente preocupante; ya hemos tenido reuniones para atender esta situación”, señaló el gobernador.

¿Cuál es el compromiso del gobierno electo frente a la emergencia en Córdoba?

El gobernador manifestó que sostuvo recientemente una reunión con el presidente electo Abelardo de la Espriella, con motivo de su visita al departamento. En dicho encuentro, el mandatario se comprometió a apoyar al departamento en medio de la crisis climática.

“Yo le decía: ‘Se van a encontrar aproximadamente 7 billones de pesos que se han recaudado de impuestos a los colombianos para atender la emergencia. El departamento de Córdoba representa el 80% de toda esa emergencia causada por la inundación. Entonces, esperamos ahorita con el nuevo gobierno realmente darle soluciones a los cordobeses”, sentenció Erasmo Zuleta.

Escuchar a entrevista completa:

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