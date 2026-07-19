Cepeda pide que Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico como nuevo partido político

Desde la ciudad de Tunja, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda propuso que el presidente Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico como nuevo partido político.

Además, envió un mensaje de transformación social para Colombia.

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“Tengo la labor de asumir el liderazgo de la oposición”: Iván Cepeda

El pasado 17 de julio, en diálogo con el programa Dos Puntos de Caracol Radio, Cepeda se refirió al triunfo de su contrincante político Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y qué sigue para la oposición.

En la entrevista, Cepeda aseguró que será él quien lidere la oposición gracias al respaldo que recibió durante las elecciones.

“Yo tengo la labor de asumir el liderazgo de la oposición como persona que recibió el respaldo y la confianza de cerca de 13 millones de personas. Unas lo hicieron convencidas por nuestro programa, yo creo que la gran mayoría, otras contra el candidato Abelardo de la Espriella, pero respondo por todas y asumo ese liderazgo”, explicó.

También aseguró que el presidente Gustavo Petro es “un líder político cuya trascendencia y lugar están fuera de discusión”. Por eso, consideró que, en su condición de expresidente, a la cual entrará en pocos días, “también ejercerá su liderazgo que es, sin duda alguna, ser el máximo dirigente de nuestro proyecto político”.

Además, Cepeda calificó su relación actual con el mandatario como “sólida”, si bien aclaró que “obviamente cada quién tiene su personalidad y sus visiones, pero somos un solo proyecto político”.

“A pesar de que hubo múltiples intentos por encontrar una división entre nosotros frente a temas esenciales, debo decir que no, eso no se produjo en esta campaña”, indicó.

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