Movimientos en la Clasificación General Tour de Francia: Así quedaron los colombianos tras etapa 15

Einer Rubio en la etapa 15 del Tour de Francia - Getty Images / Tim de Waele

El corredor belga del Red Bull-Bora Hansgrohe, Remco Evenepoel, fue el ganador de la etapa 15 del Tour de Francia, la cual estuvo marcada por la caída, a falta de 20 kilómetros a meta, y abandono de Jonas Vingegaard, que era segundo en la clasificación general.

La jornada 15 contó con un recorrido de 183,9 kilómetros entre Champagnole y el exigente Plateaude, con cuatro puertos de alta montaña, dos de tercera, uno de primera y uno de categoría especial, que dejó cambios en la clasificación general.

Tadej Pogačar se mantiene un día más como líder, Evenepoel sube a la segunda posición y el mexicano Isaac del Toro completa el podio, luego de una brillante participación en esta etapa de alta montaña. En cuanto a los colombianos, Einer Rubio fue protagonista de la jornada, haciendo parte de la fuga, mientras que Egan, quien trató de mantenerse con los escapados, terminó sufriendo y cediendo algunos minutos.

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Clasificación de la etapa 15

Evenepoel, Pogacar y Del Toro fueron los tres corredores que llegaron al final en Plateau de Solaison, el puerto de categoría especial que contaba con una distancia de 11.3 kilómetros al 9% de inclinación. El belga del Red Bull-Bora Hansgrohe atacó en los últimos metros, dejando atrás a la camiseta amarilla y al mexicano que recibió la ayuda del esloveno.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Remco Evenepoel Red Bull - Bora Hansgrohe 04h 23′09′' 2. Tadej Pogačar UAE Team M.T 3. Isaac del Toro UAE Team +6′ 16. Einer Rubio Movistar Team +04′55′' 64. Sergio Higuita XDS Astana +23′49′' 69. Egan Bernal Netcompany INEOS +25′00′' 133. Harold Tejada XDS Astana +34′56′'

Clasificación general HOY luego de la etapa 15

Hubo movimientos en la clasificación general, luego del abandono de Jonas Vingegaard, que era segundo de la clasificación. El podio está compuesto por Tadej Pogačar, seguido de Remco Evenepoel, que se quedó con la etapa de hoy, y en el tercer lugar se metió el mexicano Isaac del Toro.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal hizo parte de la fuga durante algunos kilómetros y luego se quedó del pelotón; debido a este retraso, cayó al puesto 16 de la clasificación general a más de 40 minutos del esloveno. Por su parte, Einer Rubio tuvo un día de inspiración en la montaña y recuperó ocho posiciones, ubicándose 26 en la general.

Por su parte, Harold Tejada cayó siete puestos, pasando del puesto 32 al 39 respecto a la jornada del sábado 18 de julio. Sergio Higuita se mantuvo en la posición 47.