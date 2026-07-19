Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia HOY: Caída y abandono del corredor danés
El corredor del Team Visma Lease a Bike se retiró en la etapa 15 del Tour de Francia tras una caída en los últimos kilómetros.
El corredor danés del Team Visma Jonas Vingegaard tuvo que abandonar el Tour de Francia, tras una fuerte caída sufrida a 20 kilómetros de la meta, durante la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison; en la caída también se vio involucrado el mexicano del UAE Team Emirates Isaac del Toro, quien pudo continuar con el recorrido.
Vingeggard, que era segundo en la clasificación general a 4:30 minutos de Pogacar,según anunció el Radio Tour, el corredor tuvo que salir en ambulancia, mostrando signos de dolor en su brazo.
Caída y abandono de Jonas Vingegaard
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