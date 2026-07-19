Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia HOY: Caída y abandono del corredor danés

El corredor danés del Team Visma Jonas Vingegaard tuvo que abandonar el Tour de Francia, tras una fuerte caída sufrida a 20 kilómetros de la meta, durante la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison; en la caída también se vio involucrado el mexicano del UAE Team Emirates Isaac del Toro, quien pudo continuar con el recorrido.

Vingeggard, que era segundo en la clasificación general a 4:30 minutos de Pogacar,según anunció el Radio Tour, el corredor tuvo que salir en ambulancia, mostrando signos de dolor en su brazo.

Caída y abandono de Jonas Vingegaard

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