Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 jul 2026 Actualizado 16:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tour de Francia

Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia HOY: Caída y abandono del corredor danés

El corredor del Team Visma Lease a Bike se retiró en la etapa 15 del Tour de Francia tras una caída en los últimos kilómetros.

Jonas Vingegaard - Getty Images

Jonas Vingegaard - Getty Images / Tim de Waele

Jonas Vingegaard - Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

El corredor danés del Team Visma Jonas Vingegaard tuvo que abandonar el Tour de Francia, tras una fuerte caída sufrida a 20 kilómetros de la meta, durante la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison; en la caída también se vio involucrado el mexicano del UAE Team Emirates Isaac del Toro, quien pudo continuar con el recorrido.

Vingeggard, que era segundo en la clasificación general a 4:30 minutos de Pogacar,según anunció el Radio Tour, el corredor tuvo que salir en ambulancia, mostrando signos de dolor en su brazo.

Caída y abandono de Jonas Vingegaard

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir