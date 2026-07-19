🔴EN VIVO Tour de Francia 2026: así es la exigente etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison

El Tour de Francia 2026 afronta este domingo una de las etapas más decisivas de su recorrido con la disputa de la jornada 15 entre Champagnole y el Plateau de Solaison. El trazado, de 183,9 kilómetros, marca la transición entre la región del Jura y los Alpes y supone la última gran batalla antes del segundo día de descanso. Con cerca de 3.950 metros de desnivel positivo, el recorrido está diseñado para poner a prueba a los principales aspirantes al maillot amarillo.

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La etapa comienza con un esprint intermedio en Saint-Laurent-en-Grandvaux (kilómetro 16,8) y posteriormente presenta la Côte des Rousses, un puerto de tercera categoría con 6,5 kilómetros al 5,6 % de pendiente media. Tras un largo tramo de transición bordeando la frontera con Suiza, la carrera entra en su fase más exigente con el ascenso al Le Salève-Col de la Croisette, una subida de primera categoría de apenas 4,6 kilómetros, pero con una durísima pendiente media del 11 %, seguida por la Côte du Mont, otro repecho de tercera categoría que incrementará el desgaste antes del desenlace.

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El gran atractivo del día será la llegada al Plateau de Solaison, un puerto de categoría especial que debuta como final de etapa en la historia del Tour de Francia. Sus 11,3 kilómetros al 8,9 % de pendiente media, con rampas iniciales que superan el 10 %, prometen diferencias importantes entre los favoritos. La salida real está programada para las 13:20 (hora local), mientras que la llegada se espera entre las 17:40 y las 18:00, en una jornada en la que los líderes de la clasificación general buscarán dar un golpe de autoridad en la montaña.

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