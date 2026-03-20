La Nación y el Distrito avanzan en la reactivación del Hospital San Juan de Dios

Feria del Millón se expande hasta el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Foto: #AliadosW( Thot )

Entidades distritales y gubernamentales avanzan en la articulación de esfuerzos administrativos, técnicos y operativos que permitan la recuperación y puesta en funcionamiento del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. Por consiguiente, el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil operará como un campus de salud e intersectorial de carácter estratégico.

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Plan de Acción

• Entrega en comodato del Edificio Central al Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, con el fin de culminar los estudios y diseños que permitirá la intervención para su reforzamiento estructural y las intervenciones necesarias para entrar en operación, en ese mismo sentido, se adelantan las adecuaciones del ala de urgencias del edificio en mención, lo que permitirá en los próximos meses el inicio de la prestación de servicios de salud.

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• Puesta en funcionamiento del Edificio Mantenimiento, que incluye:

a. La entrada en operación del Centro de Pensamiento e Innovación sobre Envejecimiento y Vejez.

b. El funcionamiento del Centro de Simulación para la Formación en Salud, liderado por la Universidad Nacional de Colombia, en articulación con la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente y el Ministerio de Educación Nacional.

c. El uso de las aulas del Edificio de Mantenimiento en aras de garantizar la continuidad del proceso formativo de los estudiantes de pregrado y posgrado que realizan sus prácticas en el Instituto Materno Infantil.

d. En esta primera fase se continuará en la estructuración de actividades conjuntas entre Nación y Distrito.