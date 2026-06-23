MinSalud autoriza vía especial para acelerar entrada en operación del Hospital San Juan de Dios

Caracol Radio conoció en primicia que el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1075 de 2026, mediante la cual estableció un procedimiento especial para la inscripción y habilitación de los servicios de salud del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil.

Este procedimiento permitiría que este hospital, bandera del presidente Petro, entre en operación antes de que acabe su mandato,

En concreto, la norma tiene como propósito “establecer el procedimiento de inscripción especial del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil para la habilitación de servicios de salud” y definir los requisitos para su incorporación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

La medida permitirá que el centro asistencial inicie la prestación de servicios de consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica de baja y mediana complejidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el hospital no deberá cumplir con la visita de verificación previa exigida a otros prestadores de salud para obtener la habilitación.

“El Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil no será objeto de visita de verificación previa”, debido a su naturaleza jurídica especial indica el documento.

En lugar de ese requisito, las autoridades sanitarias realizarán una revisión posterior.

El acto administrativo señala que “una vez cumplidos los doce (12) meses siguientes a la fecha de inscripción en el REPS, la Secretaría de Salud Departamental o Distrital realizará la visita de certificación de condiciones de habilitación”, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares declarados por la institución.

El Ministerio justificó el tratamiento diferencial argumentando que se trata de una entidad con características únicas dentro del sistema de salud.

En los considerandos se indica que, dada la “naturaleza jurídica singular del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, entidad de carácter especial del orden nacional, declarada Bien de Interés Cultural y proyecto de importancia estratégica nacional resulta necesario establecer un procedimiento especial para su habilitación".