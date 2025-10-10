Bogotá plantea que Hospital San Juan de Dios sea principal centro de atención para la vejez

El Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, en Bogotá, es patrimonio de las colombianas y los colombianos. Foto: Ministerio de las Culturas.

Bogotá D.C

En una reunión de la Junta de Conservación del Hospital San Juan de Dios , en la que participaron la Secretaría de Salud de Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, se discutió el plan de ruta de que el complejo hospitalario sea el principal centro de atención para la población en vejez.

El planteamiento lo hizo la Alcaldía de Bogotá , como propietaria del Hospital, a través de la Secretaría de Salud.

“Establecimos una línea muy clara de funcionamiento para llegar a los acuerdos que se deben llegar con el Gobierno Nacional y con todas estas instituciones. El objetivo definido por el alcalde Calos Fernando Galán y por el Distrito, es que el Hospital San Juan de Dios será la piedra angular de la política de envejecimiento y vejez”, aseguró el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont.

Bermont precisó que todos los edificios se adaptarán a este enfoque para que haya telemedicina, servicios ambulatorios y servicios hospitalarios.

“No son hospitales geriátricos”, sostuvo el funcionario. Lo que busca el Distrito es que el Complejo Hospitalario garantice la política pública del envejecimiento y la vejez.