Mundial 2030: FIFA confirmó las sedes y países oficiales, ¿alguno es cerca de Colombia?

España, Marruecos y Portugal recibieron el respaldo del Congreso de la FIFA por aclamación para organizar el Mundial 2030, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, que albergarán los partidos de celebración del Centenario, a la vez que Arabia Saudita, para ser anfitrión en 2034. Así las cosas, Europa, África y Sudamérica recibirán juegos del certamen.

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El Congreso Extraordinario de la FIFA ratificó como anfitriona la candidatura para 2030 que desde hace un año fue aprobada como la única al unir al proyecto de España, Marruecos y Portugal tres partidos en Buenos Aires, Asunción y Montevideo, conmemorativos del primer Mundial de la historia jugado en 1930 en Uruguay.

17 ciudades y 20 estadios albergarán la competición en España, Marruecos y Portugal del 13 de junio al 21 de julio, con tres candidatos para la inauguración y la final: el Santiago Bernabéu en Madrid, el Camp Nou de Barcelona y el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, de nueva construcción.

Los partidos del Centenario abrirán la competición el 8 y el 9 de junio en el nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Olimpia (Asunción/PAR), en el Monumental (Buenos Aires/ARG) y en el Centenario (Montevideo/URU).

España, Marruecos y Portugal, por un Mundial inolvidable en 2030

Una vez obtenido el respaldo de la FIFA, la presidenta de la Comisión Gestora de la Federación Española, María Ángeles García, recordó que “España tuvo el honor y el privilegio de acoger la Copa del Mundo en 1982, el mundial de ‘Naranjito’, que con tanto cariño se recuerda”, y que han pasado 60 años de aquella elección y 42 del torneo, que supuso “un paso adelante en la modernización del país que comenzaba el camino en la democracia”.

“Más del 40 % de nuestra población no habíamos nacido, hemos oído hablar y por eso deseamos tanto ser nuevamente organizadores. Va a ser posible gracias a muchos agentes y al respaldo que ha sido el complemento imprescindible para el trabajo de nuestras tres federaciones. Tenemos por delante 6 años para rematar el trabajo y que ese Mundial se haga realmente inolvidable”, añadió.

La responsable de la RFEF intervino en el Congreso desde el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, donde se celebró un acto, con presencia, entre otros, de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para seguir la sesión y celebrar la designación.

En nombre de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Turki Bin Faisal Al-Saud, ministro de deportes y presidente del comité olímpico del país, destacó que su puntuación técnica ha sido la más elevada en la historia de las candidaturas.

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“Para nosotros el fútbol no es solo un deporte, es un valor que compartimos con todo el mundo y es algo que nos une a todos. Gracias a nuestra pasión y a nuestra visión 2030, vamos a soñar en grande y ahora lo que queremos es que esos sueños se transformen en realidad. Va a ser un placer ser sus anfitriones. Queremos entrar en la historia del fútbol”, señaló.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a las candidaturas en su día ya como organizadoras y agradeció la unidad de sus seis confederaciones y de los miembros del mismo para alcanzar un consenso sobre una única candidatura.

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