¿Cuántos goles lleva Messi en el Mundial 2026? Reviva los 8 golazos del capitán argentino

Lionel Messi está por disputar una nueva final mundialista: la primera la perdió ante Alemania en 2014 y la siguiente la ganó ante Francia en el 2022. Ahora se le abre la oportunidad de ser bicampeón, todo esto en un certamen del que se ha consolidado como figura absoluta.

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A pesar de las críticas por supuestas ayudas arbitrales de parte de la FIFA, el rosarino ha logrado marcar en ocho oportunidades y ha brindado cuatro asistencias, lo que da un total de 12 participaciones de gol en tan solo siete apariciones. Todo esto con 39 años.

Y por si lo anterior no fuese suficiente, Messi jugará frente a España, el país que lo vio estallar futbolísticamente, con la ilusión de sobrepasar a Kylian Mbappé como máximo goleador del presente Mundial (el francés tiene 10) y máximo goleador histórico de las Copas del Mundo (22 vs 21).

Es por lo anterior que vale la pena recordad las ocho anotaciones que el ídolo argentino lleva en la vigente edición, siendo esta la de mayor producción goleadora desde que debutó en Alemania 2006. Antes de esto, en Qatar marcó siete y en Brasil lo hizo en cuatro ocasiones.

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Goles de Lionel Messi en el Mundial 2026

Argentina vs Argelia en Fase de Grupos: 3 goles

Argentina vs Austria en Fase de Grupos: 2 goles

Argentina vs Jordania en Fase de Grupos: 1 gol

Argentina vs Cabo Verde en 16vos de final: 1 gol