Mbappé máximo goleador de la historia de los Mundiales: así quedó la tabla

Kylian Mbappé volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Aunque Francia cayó 6-4 frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, el delantero francés fue una de las grandes figuras del encuentro al marcar un doblete que le permitió alcanzar un récord que parecía reservado para las mayores leyendas del deporte.

Con esos dos tantos, Mbappé llegó a 22 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El atacante francés superó provisionalmente a Lionel Messi, quien acumula 21 anotaciones y todavía tendrá la oportunidad de aumentar su registro cuando dispute la gran final entre Argentina y España.

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La marca del delantero resulta aún más impresionante por la velocidad con la que la consiguió. Mbappé alcanzó los 22 goles en apenas 22 partidos, repartidos en las ediciones de Rusia 2018, Catar 2022 y el Mundial 2026. Su promedio perfecto de un gol por encuentro refleja una eficacia nunca antes vista entre los máximos artilleros del torneo más importante del fútbol.

Además, el francés cerró esta Copa del Mundo con 10 goles, una cifra que lo ubica entre las mejores actuaciones individuales en una sola edición del campeonato. Con ese registro igualó la histórica marca del alemán Gerd Müller, quien también convirtió diez tantos en México 1970, consolidando una de las campañas ofensivas más memorables en la historia de los Mundiales.

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Mientras tanto, Lionel Messi permanece en la segunda posición con 21 goles, aunque todavía podría recuperar el primer lugar si logra marcar en la final. Detrás de ambos aparecen otros nombres legendarios como Miroslav Klose, Ronaldo Nazário, Gerd Müller, Just Fontaine y Pelé, futbolistas que durante décadas dominaron la clasificación histórica y que ahora ven cómo una nueva generación comienza a reescribir los libros de récords.

A sus 27 años, Mbappé todavía tiene margen para ampliar una cifra que ya luce histórica. Si mantiene su nivel y participa en futuras ediciones de la Copa del Mundo, el francés podría establecer un récord muy difícil de igualar para las próximas generaciones, consolidándose como uno de los mayores goleadores que ha visto el torneo desde su creación en 1930.

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