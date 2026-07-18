Tabla de goleadores del Mundial 2026: Kylian Mbappé marca doblete y le saca gran distancia a Messi. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Inglaterra se ha quedado con el tercer lugar del Mundial 2026, luego de vencer en un partidazo a Francia por 6-4. Si bien la gran figura del compromiso fue Bukayo Saka, quien anotó tres tantos para el cuadro británico, Kylian Mbappé con un doblete continúa haciendo historia.

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El astro del Real Madrid marcó al minuto 48 y al 66, balance que le permitió recuperar el primer lugar en la tabla de goleadores. Llegó a un total de diez anotaciones, superando por dos a las que por lo pronto acumula Lionel Messi.

Claro está que el experimentado futbolista argentino tiene todavía un partido pendiente, se trata ni más ni menos que de la gran final de la Copa frente a España. Así pues, Leo podrá igualar a Mbappé en caso de marcar doblete o superarlo si sella un triplete.

En caso de mantener la ventaja, el francés podría convertirse en el primer futbolista de la historia que sale goleador en dos ediciones consecutivas. Asimismo, desde la edición de 1970 con el alemán Gerd Müller, ningún jugador anotaba al menos diez tantos en una copa del mundo.

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¿A cuáles selecciones le marcó Kylian Mbappé durante el Mundial 2026?

Kylian Mbappé disputó ocho partidos a lo largo del Mundial 2026 y anotó un total de diez goles. Sus víctimas fueron:

Senegal (fase de grupos): 2

2 Irak (fase de grupos): 2

2 Suecia (16vos de final): 2

2 Paraguay (octavos de final): 1

1 Marruecos (cuartos de final): 1

1 Inglaterra (tercer puesto): 2

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Pos. Futbolista País Goles 1. Kylian Mbappé Francia 10 2. Lionel Messi Argentina 8 3. Erling Haaland Noruega 7 4. Jude Bellingham Inglaterra 7 5. Ousmane Dembélé Francia 6 6. Harry Kane Inglaterra 6