Jude Bellingham rompió el récord que ostentaba James Rodríguez en Mundiales de Fútbol

Inglaterra se ha quedado con el tercer lugar del Mundial 2026, luego de vencer a Francia por 6-2 en la ciudad de Miami. Es la primera vez que el cuadro británico obtiene el bronce mundialista, luego de haber finalizado cuarta en Italia 1990 y Rusia 2018.

REVIVA ACÁ EL PARTIDAZO ENTRE INGLATERRA Y FRANCIA POR EL TERCER LUGAR DEL MUNDIAL 2026

Aunque los dirigidos por Thomas Tuchel tuvieron un primer tiempo casi perfecto, se fueron al descanso con un marcador de 4-0, durante el complemento llegaron a estar a un solo gol de irse a tiempo extra. Por fortuna para ellos, Jude Bellingham, que para este encuentro inició en el banquillo, certificó la victoria con una espectacular anotación.

El volante del Real Madrid terminó siendo, junto con Harry Kane, la gran figura de Inglaterra durante el certamen. No solo aportó en generación y despliegue físico, también respondió con goles, a pesar de ser un mediocampista nato. Precisamente, este último detalle lo llevó a meterse en los libros de historia de los mundiales de fútbol.

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Jude Bellingham rompió el récord que ostentaba James Rodríguez en Mundiales

Con su anotación frente a Francia, Jude Bellingham se convirtió en el mediocampista que más goles ha marcado en una sola edición de la Copa del Mundo. Disputó ocho partidos y festejó en siete oportunidades, registro que supera los seis tantos de James Rodríguez en Brasil 2014.

Sus víctimas fueron:

Croacia (fase de grupos): 1

1 Panamá (fase de grupos): 1

1 México (octavos de final): 2

2 Noruega (cuartos de final): 2

2 Francia (tercer puesto): 1

Lo curioso del caso es que tanto James como Bellingham lograron sus históricas participaciones a una corta edad, pues el colombiano lo hizo a los 22 años y el inglés a los 23. Claro está que Rodríguez Rubio marcó sus seis goles en cinco partidos, lo cual le da un leve mejor promedio.