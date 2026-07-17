Troncal del Guavio alcanzó el 12 % de obras y estará lista en el primer semestre de 2027
El proyecto contempla intervenciones en 9,1 kilómetros de este corredor estratégico para mejorar la movilidad en la provincia del Guavio.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que las obras de la Troncal del Guavio avanzan a buena marcha y ya alcanzan el 12% de ejecución.
“Una de las vías más importantes de integración regional de Cundinamarca es la Troncal del Guavio. Esta es una obra que cuenta con una inversión cercana a los 43.600 millones de pesos. Arrancamos un par de meses atrás y esperamos entregarla antes de finalizar el primer semestre del otro año”, confirmó Rey.
Según el mandatario departamental, a partir del diagnóstico técnico realizado por el ICCU, se priorizaron 10 sectores críticos en cinco tramos, que en conjunto suman cerca de 6.7 km de rehabilitación y 2.4 km de mantenimiento, en los cuales se evidenciaron deterioros del pavimento, problemas de drenaje y afectaciones a la transitabilidad.
Además de fortalecer la conectividad entre los municipios de la región, esta vía cumple un papel estratégico para el transporte de alimentos y material mineral, factores que impulsan la competitividad del territorio. A ello se suma su importancia como corredor para la actividad turística, cultural y agrícola del departamento.
Finalmente, la administración departamental reiteró que las obras avanzan conforme al cronograma y así mantener el objetivo de entregar este corredor antes de finalizar el primer semestre de 2027.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...