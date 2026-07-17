Troncal del Guavio alcanzó el 12 % de obras y estará lista en el primer semestre de 2027

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que las obras de la Troncal del Guavio avanzan a buena marcha y ya alcanzan el 12% de ejecución.

“Una de las vías más importantes de integración regional de Cundinamarca es la Troncal del Guavio. Esta es una obra que cuenta con una inversión cercana a los 43.600 millones de pesos. Arrancamos un par de meses atrás y esperamos entregarla antes de finalizar el primer semestre del otro año”, confirmó Rey.

Según el mandatario departamental, a partir del diagnóstico técnico realizado por el ICCU, se priorizaron 10 sectores críticos en cinco tramos, que en conjunto suman cerca de 6.7 km de rehabilitación y 2.4 km de mantenimiento, en los cuales se evidenciaron deterioros del pavimento, problemas de drenaje y afectaciones a la transitabilidad.

Además de fortalecer la conectividad entre los municipios de la región, esta vía cumple un papel estratégico para el transporte de alimentos y material mineral, factores que impulsan la competitividad del territorio. A ello se suma su importancia como corredor para la actividad turística, cultural y agrícola del departamento.

Finalmente, la administración departamental reiteró que las obras avanzan conforme al cronograma y así mantener el objetivo de entregar este corredor antes de finalizar el primer semestre de 2027.