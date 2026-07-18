¿Es solo su impresión o realmente está haciendo más calor en Medellín y el Valle de Aburrá?

Se ha registrado altas temperaturas en el mes de julio en el Valle de Aburrá. Foto: Cortesía AMVA

Medellín, Antioquia

No se trata solo de una percepción ciudadana: las autoridades confirmaron que durante los primeros días de julio el Valle de Aburrá ha registrado temperaturas entre 2 y 3 °C por encima de los promedios históricos para esta época del año, en un escenario de marcada disminución de lluvias y predominio de condiciones secas.

De acuerdo con los registros de la red de monitoreo del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá SIATA, las temperaturas medias diurnas (entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.) Se han ubicado entre 2 y 3 °C por encima del promedio histórico, que ronda los 25 °C. Las temperaturas máximas, por su parte, han oscilado entre los 30 y 32 °C, acercándose a los valores más altos registrados históricamente para el mes de julio.

El comportamiento se repite en las noches. La temperatura promedio nocturna se sitúa cerca de los 23 °C, superior a la media histórica, debido principalmente a la formación de nubes que generan un efecto invernadero e impiden el enfriamiento radiativo de la superficie.

“Estas condiciones responden a una combinación de factores atmosféricos asociados al fortalecimiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO)”, explicó Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología de SIATA. “Durante las próximas semanas esperamos una mayor incidencia de radiación solar sobre la superficie, por lo que es probable que las altas temperaturas continúen durante el resto de julio”, añadió.

Este panorama térmico ha estado acompañado de una importante reducción en las precipitaciones. Hasta el 13 de julio solo se habían registrado dos eventos de lluvia de baja intensidad, lo que representa un acumulado muy por debajo de lo normal para el mes.

Para los próximos días se prevé baja probabilidad de lluvias, cielos entre despejados y parcialmente nublados, y temperaturas superiores al promedio, favorecidas por vientos del este con bajo contenido de humedad en los niveles medios de la atmósfera.

No obstante, el SIATA advierte que las altas temperaturas no implican la desaparición total de las lluvias. Incluso en la temporada menos lluviosa pueden presentarse eventos de precipitación de alta intensidad por la interacción de ondas del este y la disponibilidad de humedad en la región.