Masacre en Abejorral sería por disputa entre grupos ilegales por microtráfico

El Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, entregó un reporte oficial sobre la masacre ocurrida este viernes 7 de agosto en el municipio de Abejorral, en el Oriente de Antioquia. Recordemos que en la vereda Portugal asesinaron a tres hombres con arma de fuego.

Las autoridades hicieron públicas las identidades de las víctimas; se trata de Sebastián Rivera Bedoya, de 19 años, Steven Vargas, de 22 años, John Alexander Correa, de 28 años.

“Ellos se movilizaban en dos motocicletas, pero se desconoce la ubicación. Es lo que nos dicen algunos testigos que los vieron en la noche llegando o rondando por esa zona, aproximadamente, pues, a las 10 u 11 de la noche. Presuntamente, pues, también serían, según la información preliminar, consumidores de sustancias, estupefacientes”, dijo el oficial.

En cuanto a los presuntos homicidas, se indica que no se han identificado; sin embargo, se indica que varias personas que se movilizaban en tres motos estarían relacionadas con el ataque armado reportado a una hora del área urbana.

“Hay una disputa territorial asociada al control de estupefacientes con injerencia del grupo delincuencial organizado El Mesa, el grupo delincuencial organizado Los Johnny y también el GAO Clan del Golfo, la subestructura General Morales. Entonces, hay una confrontación entre estos 3 componentes de asociaciones criminales, como tal, para tener control territorial ahí en la zona”.

Las autoridades están analizando cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este hecho violento