CORPADES cuestiona el futuro de la paz urbana en Medellín por traslado de líderes criminales

Itagüí, Antioquia

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) alertó sobre la incertidumbre que genera el traslado de los voceros de las estructuras armadas ilegales que participan en la Mesa o Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana.

La entidad señaló sobre el hecho de la salida de todos los representantes de ese espacio desde la cárcel de máxima seguridad La Paz, ubicada en Itagüí. CORPADES planteó abiertamente las preguntas: “¿Qué va a pasar con la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá?” y “¿Para dónde va Medellín y el Valle de Aburrá?”.

Según la corporación, crece la incertidumbre sobre el futuro del proceso. Una de las principales inquietudes es qué ocurrirá con la paz urbana si los representantes son enviados a diferentes establecimientos carcelarios, y qué mecanismos se establecerán para garantizar la continuidad y la coordinación de la mesa, en caso de que exista voluntad institucional de mantener las conversaciones.

Cabe hacer mención que fue el propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, quien confirmó el traslado de 103 hombres recluidos en La Paz hacia centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país. Se trata de jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, entre ellos los alias Carlos Pesebre, Douglas y El Indio.

Por último, hay que señalar que este acto se formalizó con una resolución fechada el 6 de agosto de 2026. Según información conocida desde el mediodía, ya fueron trasladados desde este lugar los alias Douglas, Carlos Pesebre, Orejas y el exparamilitar Hernán Giraldo. Recordados por participar en el ‘Tarimazo’ y en la Parranda Vallenata, celebrada en el propio establecimiento carcelario.