Huila logra compromisos clave del nuevo Gobierno en primer empalme territorial

Neiva

El Huila fue uno de los primeros departamentos del país en recibir el Empalme Territorial liderado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien se reunió en Neiva con el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, los 37 alcaldes del departamento y su equipo de gobierno designado para definir la hoja de ruta de los principales proyectos que serán impulsados durante la próxima administración. El encuentro dejó anuncios enfocados en seguridad, infraestructura y desarrollo productivo.

Como resultado de las gestiones presentadas por la Gobernación, el mandatario electo asumió dos compromisos considerados estratégicos para el departamento: gestionar el retorno de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) al Huila para fortalecer la seguridad y respaldar la construcción de la Planta de Fertilizantes del Huila, iniciativa que proyecta producir hasta 150.000 toneladas anuales y beneficiar a más de 80.000 productores agropecuarios. “Voy a gobernar desde los 32 departamentos de la patria y aquí me tendrán recorriendo los 37 municipios del Huila, resolviendo problemas junto con el gobernador y los alcaldes“, afirmó De La Espriella.

Durante la jornada también fue presentada una matriz con más de 100 proyectos priorizados que serán evaluados para su incorporación al próximo Plan Nacional de Desarrollo. Entre las iniciativas figuran la dotación de la Torre Materno Infantil del Hospital Universitario de Neiva, la culminación del Hospital San Vicente de Paul de Garzón, la rehabilitación del corredor Palermo–Guásimos–Santa María, la construcción de centrales de beneficio para café, vías terciarias en placa huella, las PTAR de Neiva y Pitalito, además de proyectos de conectividad y desarrollo aeroportuario.

El gobernador Rodrigo Villalba destacó que el encuentro representa un nuevo modelo de articulación entre el Gobierno Nacional y los territorios, al señalar que "es la primera vez que un presidente viene y dice que va a trabajar con los territorios, con los alcaldes, con los gobernadores y con la provincia. Ese es un mensaje muy importante para el país". Además, el presidente electo anunció que el próximo 15 de septiembre su equipo económico definirá cuáles de las iniciativas priorizadas podrán iniciar ejecución, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el estado de las finanzas nacionales.