Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jul 2026 Actualizado 14:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Huila expondrá sus proyectos prioritarios ante el Gobierno Nacional en jornada oficial de empalme

Gobernador del Huila, alcalde de Neiva y cuatro alcaldes más del Huila, entregaran las peticiones al equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Se establecerán responsables, plazos y mecanismos de seguimiento. Foto Caracol Radio.

Se establecerán responsables, plazos y mecanismos de seguimiento. Foto Caracol Radio.

Se establecerán responsables, plazos y mecanismos de seguimiento. Foto Caracol Radio.
Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

La ciudad de Neiva será sede, el próximo 17 de julio de 2026, de la Jornada Regional Ejecutiva de Empalme con el Gobierno Nacional entrante. Al evento hará presencia los alcaldes de Algeciras, Pitalito, La Plata, Neiva y Garzon, municipios cabeza de región. para impulsar proyectos de desarrollo.

La Gobernación del Huila en cabeza de Rodrigo Villalba, aclaró que “el procedimiento, los tiempos, los participantes y los mecanismos de entrega de la información fueron definidos por el Gobierno entrante y deberán cumplirse de manera estricta”.

En la jornada participarán el gobernador del Huila, el alcalde de Neiva y los alcaldes encargados de representar las distintas subregiones. Cada uno expondrá proyectos y necesidades previamente priorizados, con el propósito de entregar información organizada, sustentada y lista para ser incorporada en la agenda nacional de trabajo.

Además de registrar las iniciativas estratégicas del departamento, se establecerán responsables, plazos y mecanismos de seguimiento que permitan avanzar en la ejecución de las principales apuestas de desarrollo para el Huila y sus iniciativas que vanen procesos adelantados.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir