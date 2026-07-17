Huila expondrá sus proyectos prioritarios ante el Gobierno Nacional en jornada oficial de empalme

Neiva

La ciudad de Neiva será sede, el próximo 17 de julio de 2026, de la Jornada Regional Ejecutiva de Empalme con el Gobierno Nacional entrante. Al evento hará presencia los alcaldes de Algeciras, Pitalito, La Plata, Neiva y Garzon, municipios cabeza de región. para impulsar proyectos de desarrollo.

La Gobernación del Huila en cabeza de Rodrigo Villalba, aclaró que “el procedimiento, los tiempos, los participantes y los mecanismos de entrega de la información fueron definidos por el Gobierno entrante y deberán cumplirse de manera estricta”.

En la jornada participarán el gobernador del Huila, el alcalde de Neiva y los alcaldes encargados de representar las distintas subregiones. Cada uno expondrá proyectos y necesidades previamente priorizados, con el propósito de entregar información organizada, sustentada y lista para ser incorporada en la agenda nacional de trabajo.

Además de registrar las iniciativas estratégicas del departamento, se establecerán responsables, plazos y mecanismos de seguimiento que permitan avanzar en la ejecución de las principales apuestas de desarrollo para el Huila y sus iniciativas que vanen procesos adelantados.