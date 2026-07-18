Neiva construirá 21 viviendas rurales para familias campesinas

Neiva

La Alcaldía de Neiva entregó 21 Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Prioritario Rural, con los que inicia la ejecución del proyecto “Construcción de Viviendas de Interés Prioritario en Sitio Propio en Áreas Rurales Dispersas del Municipio de Neiva”. La iniciativa contempla una inversión superior a los $2.472 millones y busca mejorar las condiciones de vida en la zona rural.

Cada hogar recibirá un subsidio de $102.649.766 para la construcción de viviendas que deberán estar listas en un plazo de nueve meses. Los beneficiarios pertenecen a las veredas La Mojarra, La Jagua, Chapinero, San Francisco, San Andrés de Buziraco y La Cristalina, donde se desarrollarán las obras.

De acuerdo con la Administración Municipal, el proyecto fue posible tras la formulación técnica liderada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, la validación del modelo de vivienda rural sostenible y la obtención de los avales del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Minas y Energía y el OCAD Paz, lo que permitió asegurar los recursos para su ejecución.

Las viviendas tendrán un área de 56,64 metros cuadrados, tres habitaciones y estarán dotadas con sistema solar fotovoltaico, recolección de aguas lluvias, estufa ecoeficiente y un espacio para huerta familiar. Con la entrega de las resoluciones de los subsidios comienza la etapa de visitas técnicas, contratación de las obras y posterior construcción de las 21 viviendas.